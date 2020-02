Får PR-regning på 300.000 kroner

nyheter

Berg hyret NRK-veteran Sølve Stang for å bistå med håndteringen av mediene etter at han kom hjem fra Russland i fjor.

Bergs advokat Brynjulf Risnes opplyser at Berg må betale for hjelpen av egen lomme selv, og Risnes og Stang bekrefter overfor Medier24 at summen er oppe i nærmere 300.000 kroner.

– Jeg har nå midler til å dekke slike ekstrautgifter, men det er klart det er mye penger. Det er penger jeg kanskje kunne brukt på andre ting, men kompensasjonstilbudet jeg har fått fra staten er ganske raust, sier Frode Berg til bransjenettstedet.

Det var i desember 2017 at Frode Berg ble pågrepet i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble løslatt i november i fjor som del av en spionutvekslingsavtale.

I januar ble det klart at Berg får erstatning fra staten på 4,3 millioner kroner som følge av pågripelsen og fengselsoppholdet i Russland. Til sammen satt han 711 dager i fengsel i Moskva. (©NTB)