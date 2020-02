Lavt lufttrykk lammer flytrafikken i Nord-Norge

nyheter

– Dette er et historisk og ekstremt lavt lufttrykk. Jeg har snakket med erfarne piloter som aldri har opplevd et så lavt trykk før, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Det er NRK som mandag skriver om det ekstremt lave lufttrykket som rammer landsdelen.

NRK skriver videre at problemet rammer flytrafikk fra Trondheim og nordover.

Ved 7-tiden mandag var 15 avganger fra Widerøe innstilt ved Bodø lufthavn, ifølge Avinors oversikt.

Det kan bli flere utover dagen, ifølge Widerøe.

– Vi har store utfordringer fra Røros og nordover til Bodø. De minste flyene våre er ikke sertifisert til å fly under så lavt trykk som vi opplever nå, sier Solli.

Innstilte fly til Alta, Hammerfest og Hasvik

I Tromsø er det flyavganger fram til og med klokka 10:45 som foreløpig er innstilt. Det gjelder fly både nordover til Alta, Hammerfest og Hasvik, men også sørover til Bodø, Stokmarknes og Andenes.

I Vestland er det innstillinger eller forsinkelser i Førde, Sandane i Gloppen og Sogndal.

Også på Værnes i Trondheim er det innstilte avganger.

Én avgang med SAS til Bodø og Tromsø var innstilt klokken 06.45 mandag morgen. I tillegg er avgangen med Widerøe til Namsos og Rørvik innstilt klokken 08.35. En Widerøe-avgang til Brønnøysund klokken 12.20 er også innstilt, i likhet med en Widerøe-avgang til Bodø og Mo i Rana klokken 14.40.

SAS har til sammen 34 innstilte avganger i hele sitt system.

– Rett og slett ekstremt lavt lufttrykk

Vakthavende meteorolog, Pernille Borander, forteller at det er svært sjeldent vi ser et lignende lavtrykk som nå.

– Det er rett og slett ekstremt lavt. Dette er utenom det vanlige også for oss, sier Borander.

– Men hva er det egentlig som skjer i lufta nå?

– Et lufttrykk sier noe om hva lufta over oss veier. Når vi har et lavtrykk over oss, så er det gitt i navnet; Det er veldig lavt trykk. Men det er ikke slik at vi mennesker kjenner oss trykket ned når det er lavtrykk eller føler oss lettere når det er høytrykk. Det er mest over havoverflaten at det merkes.

Borander forteller at vannstanden stiger med lavt trykk. I går var det også fullmåne og det er meldt om stormflo langs store deler av kysten.

– Det var ekstremvær over Storbritannia i går. Lavtrykket som nå har senter i Midt-Norge fører til at bakketrykket eksempelvis i Brønnøysund er på 943 hektopascal, mot et normalnivå på 1030.