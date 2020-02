Friga navnet på mannen som omkom i brann natt til fredag

nyheter

Finnmark politidistrikt har i samråd med de pårørende frigitt navnet på den omkomne som døde i brannen i Lakselv 6. februar.

Det var den 57 år gamle Tom Oddvar Andersbhær som døde i brannen, skriver politiet.

Brannen ble meldt om like etter midnatt 7. februar, etter at en beboer kort tid før meldte at det brant i en av de tre leilighetene. De fire som befant seg i huset ble evakuert, og Andersbhær fikk førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

– Avdøde var beboer i leiligheten der det brant. Han skal obduseres, sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.