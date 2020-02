– Jeg følger med ut av vinduet, men jeg har sett det verre enn det her

nyheter

Til tross for at det er samlet seg en betydelig vanndam nær det nye forretningsbygget til Arctic tour og bussene står tildels i vann, frykter ikke daglig leder Ernst Rune Andersen at det stigende havnivået skal skape trøbbel for han. Andersen og kona bor på toppen av Arctic tour-bygget, som befinner seg på det kanskje laveste punktet i Alta, nemlig Jørginasletta på Kronstad.