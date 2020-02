Dette skjedde i natt: promille, fyll og støy

nyheter

Flere hendelser i løpet av natten.

Ordensforstyrrelse og støy

I Alta ble en man i 60-årene bortvist fra et utested grunnet ordensforstyrrelse. Politiet fikk også klager om støy på en privat adresse på Aronnes der det ble gitt muntlig pålegg om å holde ro.

Flere tatt for promillekjøring

Under en politikontroll i Berlevåg stoppet politiet en kvinne som er siktet for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. En mann er også siktet for å ha kjørt bil i påvirket tilstand i Tana. I tillegg ble to menn i kirkenes også siktet for promillekjøring etter en utforkjørsel ved sentrum. I samme by ble også en mann i begynnelsen av 20-årene tatt for sladding med et kjøretøy utenfor Kirkenes Handelspark og fikk av den grunn en reprimande av politiet.

Bortvisninger og vold

I Kirkenes ble også en mann pågrepet og satt i arrest etter å ha slått ned en mann på et utested tidligere på natten. Det har også vært et par hendelser i Hammerfest i løpet av natten. Blant annet ble en ung mann bortvist fra sentrum på grunn av beruselse og dårlig oppførsel, utover morgenkvisten ble også en mann i samme by kjørt hjem av politiet etter å ha stelt i stand litt ordensproblemer i beruset tilstand.