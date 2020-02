Dørvakt tiltalt for vold mot gjest

nyheter

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha utøvd vold mot en kvinnelig gjest ved utestedet han jobbet som dørvakt. Hendelsen går tilbake til mai 2018, da han skal ha slått en kvinnelig gjest ved et utested i Alta flere ganger mot armer, ben og hode etter at han hadde tatt henne med ut fra utestedet med makt.