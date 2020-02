Dette skjedde i natt: Seks reaksjoner, fire forenklede forelegg og to anmeldelser

nyheter

Det meldes om flere hendelser rundt omkring i Finnmark i løpet av natten.

Trafikkhendelser i Alta

I går kveld hadde utrykningspolitiet fartskontroll på Kronstad, noe som resulterte i hele seks reaksjoner, fire forenklede forelegg og to anmeldelser. En mann i trettiårene fikk beslaglagt førerkortet etter å ha kjørt 69 km/t i 50 soner og har dermed totalt 8 prikker i førerkortet.

– Dermed blir han fotgjenger en periode, opplyser politiet.

I tillegg skal beruset ungdom ha "ravet" langs E6 ved Lathari i morgentimene. Det meldes om høye brøytekanter på stedet og hele flere bilister som har måttet bremse opp. Politiet melder at de er på vei til stedet.

Promillekjøring og bråk

I kirkenes ble to menn satt i arrest etter slåssing på et utested. De vil bli både anmeldt og bøtelagt. En mann i slutten av tenårene ble i Båtsfjord siktet for å ha kjørt to biler i beruset tilstand. Det ene kjøretøyet skal ha blitt påført skader.

Kvinne funnet død

I Tana ble en kvinne i slutten av 60-årene ble funnet død på en privat adresse. Politiet har vært på stedet, men det er ikke mistanke om noe kriminelt. Da dødsårsaken ikke er åpenbar vil den døde bli sendt til obduksjon.