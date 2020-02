Mann mistet livet i leilighetsbrann i Lakselv

nyheter

En mann i slutten av 50-årene omkom, mens tre andre beboere er uskadd etter en brann i en tremannsbolig i Lakselv i Finnmark natt til fredag.

Politiet i Finnmark meldte like etter midnatt om brann i Lakselv i Porsanger kommune, etter at en beboer kort tid før meldte at det brant i en av de tre leilighetene. De fire som befant seg i huset ble evakuert, og en mann i 50-årene fikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Han ble erklært død på stedet av lege. Han skal ha vært alene i leiligheten der brannen oppsto.

De tre andre evakuerte er uskadde.

– Avdøde var beboer i leiligheten der det brant. Han skal obduseres og leiligheten undersøkes senere når det er mer røykfritt, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB litt etter klokka 2, da brannvesenet var ferdig på stedet.

Politiet opplyser at brannvesenet raskt fikk kontroll på brannen og at det ikke var fare for spredning. De andre to enhetene i leilighetskomplekset har så vidt brannvesenet har bedømt, ikke fått materielle skader. (©NTB)