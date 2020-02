Frode blir ny sjef, og eierne spytter inn mer penger i selskapet

nyheter

Takket være en økende oppdragsmengde der flere større bygg gjennom 2019 ble koblet på fjernvarmeanlegget, har eierne i selskapet kommet til at Alta fjernvarme AS drives best med stedlig daglig leder. Per nå er det administrasjonssjef Øyvind Østbø i hovedaksjonær Remiks som sitter som daglig leder i Alta. Men fra 1. mai har sjefen kontorsted i Alta.