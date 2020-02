50-åring dømt for å ha utnyttet psykisk utviklingshemmet jente

nyheter

50-åringen fra Troms og Finnmark er av Alta tingrett dømt til ett års fengsel for å ha utnyttet en ung jentes psykiske utviklingshemming til å skaffe seg samleie. Over en periode på to måneder i 2016 hadde han ifølge dommen seksuell omgang med jenta, som da var 17 år gammel men på grunn av sin psykiske utviklingshemming antas å ha en mental alder på mellom 9 og 12 år.