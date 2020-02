Pangstart på 2020 for eksport av sjømat

nyheter

Norge har nemlig eksportert over 200.000 tonn sjømat for 9,8 milliarder kroner i januar. Nok en gang er det verdien, ikke volumet som gir de hyggelig tallene. En svak norsk krone bidrar fortsatt til verdiøkningen.

– Etterspørselen etter norsk laks øker i alle regioner, og gjennomsnittsprisen er betraktelig høyere enn i samme periode i fjor. For hvitfisken bidrar økte volumer og priser på ferske produkter til verdiveksten. Vi ser også at det er en verdiøkning for ørret, sild og makrell, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet, i en pressemelding.

Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i januar. Det er sterk verdivekst til alle regioner, med 22 prosent verdiøkning til EU, 20 prosent til Asia og 23 prosent til Nord-Amerika. Volummessig er det en svak nedgang på 3 prosent til Asia.