Har åpnet opp for mer familiebading

I fjor var det flere på Facebook-siden til Alta helsebad som etterlyste lengre åpningstider i helsebadet. Budskapet til flere var at åpningstidene passer dårlig for folk som jobber på dagtid, med familiebad som strekker seg til klokken 17 mandag, torsdag og fredag. Noen lurte og på om det ikke gikk an å holde lørdagsåpent.