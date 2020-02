Christian tar på seg nok en sjefsjobb: – Det blir nok å gjøre

nyheter

I en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene fremgår det at tidligere Anlegg Nord-direktør Christian Oskarsson tar styringen i AN Dekk AS. Selskapet eies av de fem gründerbedriftene bak Anlegg Nord AS, hvor Oskarsson selv er inne som eier gjennom selskapet sitt, Oskarsson Transport AS.