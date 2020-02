Bilist ga blaffen i bommen

nyheter

Finnmark politidistrikt forteller at en bilist ikke respekterte at E69 var stengt for ferdsel i natt.

Klokken fem i morges har bilisten kjørt gjennom Honningsvågtunnelen, til tross for at veien var stengt for ferdsel.

Brøytemannskapene hadde satt ut bommer, uten av det hjalp. Politiet ble utkalt da bilisten ikke ville etterkomme pålegg fra brøytemannskapet.

– Etter hvert lot det seg ikke gjøre for bilisten å ta seg frem på E69, og han måtte returnere til Honningsvåg. Politiet vil opprette sak på forholdet, opplyses det fra operasjonssentralen.