– Ved å fjerne traseen reddet vi 50 dekar med matjord

nyheter

Reaksjonene fra næringslivet til Altaposten er samstemt negative over vedtaket planutvalget gjorde onsdag kveld. Med fem mot seks stemmer ble båndleggingen av traseen for avlastningsveien opphevet. I praksis betyr det en arealplan uten trase for avlastningsveien fra Alta sentrum til Alta Bro.