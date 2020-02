Frank Juhls er død

nyheter

Det opplyser hans datter Sunniva Juhls til NRK Troms og Finnmark. Sammen med kona Regine bygget han opp den meget særegne bedriften, allerede fra 1959.

De vakre smykkene nådde stor anerkjennelse, og markedet er både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bygget ble et landemerke i bygda etter hvert som det tok form.

Frank Juhls bygget opp den suksessrike bedriften og reiselivsdestinasjonen sammen med Regine Juhls, men de siste årene har datteren Sunniva hatt styringen. I tillegg har bedriften et utsalg i Bergen.

I fjor hadde Juhls Silver Gallery sitt 60-årsjubileum. Altaposten hadde i den forbindelse en reportasje om det spektakulære livsverket til ekteparet Juhls

– Folk bruker oss som verktøy, og vi vil gjerne være det verktøyet. Det har mye med at vi har stor respekt for oppgaven og kulturen. Det er jo en ære å få lov til å være «kulturbærere» akkurat på den biten. I samiske områder har folk vært veldig flinke til å ta tak i sin kultur og fremme den. Da er det veldig fint at tilflyttere også kan være med å bidra til det, selv om man ikke er samisk. Jeg er født og oppvokst i Kautokeino, så for meg er det helt naturlig, sa Sunniva.

Mens Regine er fra Tyskland, kom Frank fra Danmark. Bedriften ble en internasjonal smeltedigel. I jubileumsåret hadde de 17 ansatte fra syv forskjellige nasjonaliteter.