Dette lavtrykket gjør at veier over store deler av kysten er uværsstengt

Oversikten over stengte og kolonnekjørte veier til Statens vegvesen viser at en rekke veier er helt stengt eller kolonnekjørte langs kysten onsdag morgen. Også veifarende som hadde siktet seg inn mot en kjøretur over fjellovergangene i fylket sliter. Her er det enten helt stengt eller kolonnekjørt.