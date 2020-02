– Hvorfor skal Babcock bli subsidiert, Bent Høie?

nyheter

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne gir ikke opp å få svar fra helseminister Bent Høie på fordelingen av kostnadene for luftambulansekrisen, som har vært kronisk, ifølge legen og Senterpartiet stortingsrepresentant. Derfor har hun i helgen sendt helseministeren et skriftlig spørsmål:

«Hvordan lyder kravet om avkorting som er fremmet overfor Babcock, og hvilken begrunnelse har Babcock gitt for ikke å etterkomme kravet?»

Konkurransevridning

Toppe stiller seg spørsmål om Høie har lagt opp til subsidiering av selskapet som vant anbudskonkurransen for å drive luftambulansen i Norge.

– Vi snakker ikke bare om at kostnadene for driften kan bli skjøvet ned til helseforetakene, og da i neste omgang sykehusene. Det har vært kjørt en offentlig anbudskonkurranse for kontrakter til veldig mange millioner kroner. Dersom Babcock ikke leverer i henhold til kontrakten, noe helseministeren har bekreftet, skjønner jeg ikke at andre skal ta regninga for ekstra fly, ekstra AMK-kapasitet eller andre tiltak som har blitt iverksatt. I tilfelle vil det være ren subsidiering av Babcock, og da vil det være en konkurransevridning i forhold til andre anbudsdeltakere, sier Toppe.

Spør og forventer svar

Spørsmålet hun har levert i skriftlig form til helseministeren er først og fremst for å få en oversikt, noe Toppe mener redegjørelsene Høie har gitt Stortinget ikke har beidratt til.

I begrunnelsen til sitt spørsmål skriver Sp-representanten at 12. desember 2019 meldte VG at Luftambulansetjenesten HF har fremmet krav om avkorting overfor Babcock Scandinavian AirAmbulance AS, ettersom operatøren ikke har levert luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.

«Helse- og omsorgsministeren har ved flere anledninger nektet å gjøre rede for de økonomiske konsekvensene av beredskapssvikten i luftambulansetjenesten. Så også i spørretimen 29. januar 2020, der helseministeren uttalte følgende:



«Så er det sånn at i den situasjonen en har stått i, har en ikke prioritert arbeidet med disse beregningene underveis. De begynner nå å bli klare, og de første kravene ble sendt rett før jul. Det vil selvfølgelig bli fulgt opp, og Babcock må betale eller får en avkorting i henhold til mangel på leveranse. Det er en del av kontrakten som selvfølgelig blir fulgt opp.»

«Nok en gang unnlot helse- og omsorgsministeren å gjøre rede for de økonomiske konsekvensene, ut over å bekrefte det som allerede var kjent, nemlig at det er sendt krav om avkorting. Ettersom det har vært godt dokumentert hvor mange fly som til enhver tid ikke har vært i beredskap – samtidig som kontrakten tydelig fastslår når det skal kreves avkorting og hvor stor denne avkortingen skal være – bør det være utvetydig hvor stor avkorting LAT HF har krav på.

Statsråden bes derfor om å gjøre rede for innholdet i kravet som er sendt fra LAT HF, samt hva som er begrunnelsen fra Babcock for at dette kravet foreløpig ikke er innfridd.»