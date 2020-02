Krane hevder seg utsatt for urimelig forskjellsbehandling av kommunen

nyheter

Onsdag må politikerne avgjøre om nåværende rådmann Bjørn-Atle Hansen og hans ansatte på avdelingen for samfunnsutvikling og boligavdelingen har «brukt alle midler» for å stoppe sønnen til tidligere rådmann Knut Krane fra å få boligtomt i Komsa Terasse. Pappa Knut Krane mener det er opplagt at sønnen Kjetil, som også er ansatt i Alta kommune, har blitt motarbeidet. I et åpent brev sendt kommunen før jul tegnes et bilde av Alta kommune med forskjellsbehandling og produksjon av argumenter for å kunne avslå sønnens søknad.