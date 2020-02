Ja til ny E6 – nei til bompenger

nyheter

Formannskapet skal onsdag ta stilling til Alta kommunes strategi for å få realisert ny E6, det vil si avlastningsveien som delvis er detaljplanlagt av Statens Vegvesen, og hvor traseen er vedtatt av kommunestyret for flere kommunestyreperioder tilbake. Innstillingen er utarbeidet av rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder ved avdelingen for samfunnsutvikling (ASU), Oddvar Konst. Altaposten er kjent med at rådmannen hadde møte med politisk ledelse før saksframlegget ble utarbeidet for å kvalitetssikre strategien som nå skal spilles inn til vegmyndighetene.