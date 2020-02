nyheter

Nettstedene varsom og yr melder at det i dag og i morgen er faregrad 3, som betyr betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark.

– Krevende forhold. Vær obs på at det finnes flere svake lag i snødekket og at det kan være store lokale forskjeller i nysnømengde, opplyser varsom.no som blant annet peker på at bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind, og at områder som får mye nysnø er mest utsatt. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Snøskredvarsel er basert på en femtrinns skala fra en til fem for de områdene i Norge som er mest utsatt for snøskred.

Et råd som varsom.no anbefaler, er å unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.