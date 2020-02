– Har stort engasjement for næringslivet og unge ledere

nyheter

Kronprins Haakon skal åpne jubileumsutgaven av Finnmarksløpet, men tar seg også tid til å delta under NHO arkts sin årvisse konferanse fredag 6. mars. Temaet for årets konferanse er fremtidens næringsliv.

– Gledelig

– Kronprinsen har et stort engasjement for næringslivet og for unge ledere, så vi synes det er svært gledelig at kronprinsen deltar på årskonferansen, sier regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik i en pressemelding. Det har lenge vært klart at han kommer til åpningsseremonien for Finnmarksløpet og Borealis Vinterfestival i Alta 5. mars.

Attraktiv konferanse

Årets konferanse ønsker vise hvilke muligheter som ligger foran oss, både for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesket.

– Vi vil se på utfordringene og barrierene som hindrer oss, og diskutere hvilke trekk vi må ta for å sikre en god fremtid, heter det.

Til konferansen kommer også:

– Statsminister Erna Solberg

– Sametingspresidenten Aili Keskitalo

– Administrerende direktør Ole Erik Almlid

– Mona og Bilal Saab fra Big Fish Adventure

– Lillian Olsen, daglig leder og eier av Halogen AS

– Cilia Holmes Indahl CEO Katapult gruppen

– Petter Høiseth konsernsjef Sparebanken Nord-Norge

– Anne Husebekk, rektor Norges Arktiske universitet.

– Professor ved Universitet i Stavanger, Ragnar Tveiterås

– Hundekjører Hanna Lyrek