Fagfolkene sier nei, mens rådmannen sier ja til Alta IFs plan om 50 boliger

Det er både irritasjon og frustrasjon i planutvalget over arealplanleggerne i Alta kommune har valgt å se bort fra planutvalgets vedtak fra januar 2019. Da ble en rekke tomter for spredt bebyggelse vedtatt ført inn i planen, men er vraket i forslaget som nå legges fram for politikerne med tanke på utsendelse til offentlig høring. I tillegg er saken som Paul Håkon og Trine Nilsen har slåss for i ti år, med støtte fra et enstemmig politisk miljø, utelatt fra planen. Det selv om planutvalget ga administrasjonen beskjed så sent som i oktober i fjor om at familien skulle få bygge på egen eiendom i Transfarelv, og at det måtte ordnes raskt.