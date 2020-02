– Garanterer at Senterpartiet står fast på den grønne linje

nyheter

Senterpartiet gir ikke opp den grønne linje i forbindelse med arealplanen. Se linker under for relevant saker om arealplanen som skal behandles i planutvalget onsdag.





Forslag til ny arealplan: – Blir verneområde, kun bebodd av bønder og myke trafikanter Arealplanen har utviklet seg til å bli en udemokratisk omkamp som setter innbyggerne sjakk matt, hevder tidligere sentral politiker.

Varaordfører og leder i Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug, sier at Senterpartiet både støtter Alta IFs ønske å utvikle en idrettspark, samt at JARO skal få utviklingsmuligheter.

– Begge disse prosjektene må vi kunne få til uten å endre på den grønne linje. Vi gir ikke en millimeter i kampen om jordvern, og vil også støtte, eller sette fram forslag, om å fjerne båndleggingen av parsellen for avlastningsveien over Aronnes. Får vi det til, betyr det at vi faktisk tilbakefører matjord til det den skal brukes til, matproduksjon, sier Rishaug.

– Er det du nå signaliserer i tråd med den avtalen Senterpartiet har skrevet under på med SV, Ap og KrF?

– Vi står helt fritt her, og har aldri forhandlet vekk vår kampsak for jordvern. Det betyr at Senterpartiet står fast på den grønne linje både i forhold til boligbygging vest for denne, og på dagens grenser for Aronneskjosten Industriområde. Jeg synes administrasjonen har grunngitt dette godt, sier Rishaug.

Han sier at han vil være overrasket dersom forslaget om å fjerne båndleggingen av avlastningsveien ikke får flertall, men er mer usikker på hvordan boliger vest for den grønne linje og utvidelse av Aronneskjosen industriområde, vil ende