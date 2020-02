– Det minste folk i Alta må forvente er at våre toppfolk gir et svar

nyheter

Helseminister Bent Høie (H) ga klarsignaler for en sykehusstruktur på Helgeland med to fullverdige akuttsykehus i en avstand av 10,5 mil. Høies beslutning kom etter at Stortingsgruppa til Ap hadde krevd en modell med to, i stedet for ett sykehus, ble utredet. Både Høie og Ap argumenterte med at avstand og værforhold gjorde det nødvendig å bryte med enstemmig vedtak i Helgelandsykehuset om ett sykehus, det samme som ekspertgruppa hadde anbefalt.