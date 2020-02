20 personer evakuert etter ammoniakk-lekkasje i Lebesby

nyheter

20 personer er evakuert etter en ammoniakk-lekkasje ved bedriften Coast Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark.

Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt anlegget. En person har inhalert noe gass, opplyser Finnmark politidistrikt.

I 23-tiden skal vinden i området dreie mot vest/nordvest, noe som gjør at gassen kan blåse inn mot Kjøllefjord sentrum. Politiet oppfordrer derfor folk til å lukke dører og vinduer og til ikke å oppholde seg utendørs i området.

Politiet meldte om lekkasjen i 22.10-tiden søndag. En drøy halvtime senere skrev politiet på Twitter at tre kjemikaliedykkere skal hentes i Alta av et Sea King-helikopter og flys til stedet for å forsøke å stanse lekkasjen.

Ammoniakk er en fargeløs gass som har en stikkende lukt. Ifølge Giftinformasjonen kan ammoniakkgass irritere øyne, hud og slimhinner. I høye konsentrasjoner kan gassen være etsende og gi alvorlige øyeskader. Gassen kan føre til svie i øyne, nese, munn og svelg. I alvorlige tilfeller kan gassen føre til hevelser i luftveier og pustebesvær.

