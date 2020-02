Salget av krabbe til Kina i fritt fall

nyheter

Det er Dagens næringsliv som forteller at markedet i Asia er gått i stå. Det er blant annet full stopp for Norway King Crab i Kina, og globalt er salget halvert på grunn av viruset.

– Alt på Kina har stoppet, og det er klar nedgang i Taiwan, Singapore, Malaysia, Vietnam og Hongkong. Selv USA og Canada er påvirket. For oss betyr dette et kutt i volumet på femti prosent denne og neste måned, sier krabbegründer Ruud i Norway King Crab as til DN.

Selskapet bygget for noen år siden et «krabbehotell» en halvtimes kjøring fra Gardermoen. Her sjekkes levende krabber som er fanget på Finnmarkskysten inn. Ruud nekter å dumpe prisene.

– Vi lagrer både på krabbehotell og i Finnmark, og bremser levering fra fisker. Vi trenger ikke dumpe, og har heldigvis 30 land å sende til, sier Ruud, som ifølge avisa skrytes av måten Kina håndterer utbruddet på.

DN melder også at virusutbruddet også påvirke lakseeksporten.