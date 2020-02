Ledighetstallene i det nye storfylket: – Midt på treet

nyheter

NAV kan nå presentere de første tallene for det nye storfylket Troms og Finnmark. Fylket plasserer seg midt på treet blant norske fylker når det gjelder ledighetstall.

Totalt går ledigheten ned, men det er store variasjoner. NAV ser vesentlige forskjeller mellom vekstsentrene og mindre kommuner som er avhengige av primærnæringene, heter det i en pressemelding. 2.857 i Troms og Finnmark var registrert helt ledige i januar og den samlede ledigheten i fylket er på 2,2 prosent, som er under landsgjennomsnittet.

Vi er glade for å kunne starte på et nytt år med fortsatt nedgang i ledigheten. Alt tyder på at vi vil ha et sterkt arbeidsmarked i overskuelig framtid. Vår hovedsatsing er å organisere tiltakene slik at ungdom kommer i arbeid, sier direktør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, i pressemeldingen.