nyheter

– Politiet i Finnmark har jobbet med åtte grove narkotikasaker i 2019 og beslaglagt over sju kilo amfetamin, fortalte politimester Ellen Katrine Hætta, under politiets pressekonferanse i Kirkenes denne uka. Ifølge politiinspektør Morten Daae er en brukerdose er 0,25 gram. Beslagene er store i forhold til en befolkning på 75000, og viser at det er et stort marked i Finnmark.

– Politiet jobber godt med slike saker, og bidrar ofte til at stoffet kan stoppes før det kommer til Finnmark, sier Hætta.

Samarbeid

Politiet vil ikke røpe detaljer om hvor beslagene er gjort, men bekrefter at stoffet ikke er tatt på grenseovergangene. En del av etterforskningen i slike saker gjøres i samarbeid med politienheter i resten av landet.

Hætta viser også til godt samarbeid over landegrensene, både med finsk og svensk politi. Over den russiske grensen har ikke politiet sett særlig narkotikatrafikk.

– Ser vi ruter over grensa til Russland, tror jeg vi lett få til et samarbeid med russiske myndigheter, sier Hætta.

Mindre narkosaker

I sum har antall narkotikasaker gått ned. Politiet viser til stor innsats og har brukt mye tid på de store sakene og mindre tid på de små.

– Det kommer mye an på vår innsats. Vi jobber mye med saker som omhandler omsetning isteden for bruk. Vi går ikke etter slitne narkomane, sier Hætta.

Tilsammen har politiet i Finnmark behandlet 536 narkotikasaker det siste året. Narkotika står for 11 prosent av sakene til finnmarkspolitiet. Dette er på samme nivå som i resten av landet.