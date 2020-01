Kolonnekjøring over Sennalandet

nyheter

Statens vegvesen sender fredag ettermiddag ut en melding til alle som er preget av stengte veier i Nord-Norge.

Om de mest uværspregete veistrekningene sier Vegtrafikksentralen følgende:

– Brøytemannskapet gjør alt de kan for å få trafikantene "hjem" eller "fram" nå fredags ettermiddag og kveld. Men det er været som avgjør hvorvidt de lykkes med det eller ikke.

19:45 – Da er det tid for kolonne igjen på E6 Sennalandet. Første kolonne fra Fossen ca. kl. 20:10.

19:26 – Mulig åpning på Sennalandet må utsettes, da det er ett kjøretøy som har kjørt fast og trenger bilberging mellom Skaidi og Fossen.

19:12 – Vegstrekningene vest for Alta, inkludert Sørøya: Det brygger opp til et skikkelig uvær, så vi ber trafikantene være forberedt på mulige vegstengninger. Inntil videre er det dessuten glatt, da sterk vind blåser strøsanden bort.

17:52 – E6 over Sennalandet i Finnmark er nå stengt, for å prøve å få bredde på vegen så de kan åpne. De håper å være klare til kl. 19:00. Det kan blåse opp igjen, så det er ingen garantier for åpning, men det ser bra ut akkurat nå.

17:03 – Fylkesvei 98, Ifjordfjellet: Stengt p.g.a. uvær - blir ikke åpnet i dag.

