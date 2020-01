Kolonnekjøring over Sennalandet

nyheter

I dag tidlig meldte Statens vegvesen om kolonnekjøring på E6 over Sennalandet. Klokken 08.03 ble statusen for fjellovergangen oppdatert og det informeres om at veien er stengt for personbiler, men at det blir gjennomført kolonnekjøring for store kjøretøy. I en oppdatering klokken 10.53 opplyses det om at det nå er generell kolonnekjøring over fjellovergangen, men det legges til at veien kan bli stengt på kort varsel.

Statens Vegvesen melder også om vanskelige kjøreforhold på rikgsveg 92 Šuoššjávri, ved Gievdneguoika bru, på grunn av kraftig snøfokk.