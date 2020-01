nyheter

Rundt midnatt kunne politiet opplyse at det har gått et snøskred over E45 i Kløfta. Ingen ble skadd og det sperret kun ett kjørefelt.

Det er andre gang på kort tid på en svært trafikkert vei. Politiet ber derfor om forsiktighet.

– Politiet ber veifarende være varsom, skredet kommer brått på, anmoder politiet.