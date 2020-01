– Dette er helhetstenkning, og ingen omkamp

nyheter

Altaposten har forelagt reaksjonene fra Otto Aas og Odd Erling Mikalsen for avdelingen for samfunnsutvikling. Fagansvarlig for arealplanen Hallgeir Strifeldt og kommuneplanlegger Veslemøy Grindvik har stilt opp for Altaposten for å forklare hvorfor styringsgruppa har endt opp med det nye forslaget til arealplan.