Klar til å lede Senterpartiet til nye høyder

Alta Senterparti hadde årsmøte onsdag. Det ble et udramatisk årsmøte i partiet, som har gått fra å være fullstendig utradert i lokalpolitikken til i dag ha mer enn en hånd på rattet i styringen av vekstsenteret Alta. Mannen, som har stått bak gjenopplivningen av Alta Senterparti, Jan Martin Rishaug, forsetter som partiets frontfigur og leder. For øvrig viser valgene at mange har lyst til å bidra, og det var stort sett gjenvalg over hele linja.