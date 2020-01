Balto klar til innsats for Alta IF

nyheter

Dag Andreas Balto har vært aktuell for andre klubber, men nå er det klart at karasjokingen fortsetter i Alta IF kommende sesong.

– Vi re-signerer en kvalitetsspiller, det er det ingen tvil om! Dag Andreas har et råsterkt blikk for spillet, er offensiv i sin tilnærming og er fryktløs på banen. I kveld er jeg rett og slett en veldig glad trener som ser frem til sesongen med Dag Andreas på laget, sa trener Vidar Johnsen til egne nettsider i går kveld.

Balto har vært mer sentral enn noensinne i altatrøya. Med sin teknikk og egenskaper som ballfordeler på midtbanen, gjorde han en meget solid jobb i 2. divisjon.

– Vår nummer 7 har trent med laget stort sett hele veien så langt i oppkjøringen og har gjennom sine testresultater fra januar, og prestasjoner i Tromsø vist at formen er i anmarsj. Det lover godt inn mot en ny spennende sesong i Postnord-ligaen, heter det fra Alta IF Fotball.