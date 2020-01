– Vi skal finne en løsning for Saga skole

nyheter

Gruppeleder Odd Erling Mikalsen viser til at posisjonen går nå ut med kritikk av rådmannen for at utredningen om Saga skole ikke er ferdig. Mikalsen viser til svaret posisjonens Ole Steinar Østlyngen har gitt frustrerte beboere i Saga om forholdene på Saga skole, der Østlyngen blant annet har sagt at politisk er jobben gjort, men at rådmannen nå må levere, og da den bestilte utredningen om hvordan overkapasiteten skal håndteres.