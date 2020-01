nyheter

Uværet slipper ikke taket i Vest-Finnmark. Akkurat nå er det kolonnekjøring over Sennalandet, men Statens vegvesen opplyser at veien kan bli stengt på kort varsel på grunn av det dårlige været.

På østsiden av Altafjorden er det også ugjestmildt. Det gjør at det er stengt vei mellom Notberget og Storekorsnes, både på grunn av uvær og fare for ras. Her gjøres det en vurdring klokken 10.

I Loppa er det problemer mellom Tverrfjord fergeleie til Nuvsvåg, men her skal det gjøres en ny vurdering allerede nå klokken syv.

På Kvaløya er det også dårlig vær, ikke minst mellom Hammerfest og Forsøl, der det er stengt. Her gjøres det en ny vurdering i øyeblikket.

Videre er ferga mellom Akkarfjord og Kjerringholmen stengt.

Veiforbindelsen til Havøysund og Honningsvåg har vært utsatt den siste tiden. I skrivende stund er det stengt mellom Snefjord og Havøysund, mens det er kolonnekjøring mellom Nordkapptunnelen og Hønsa hvis du skal mot Honningsvåg.