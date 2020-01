Vil ha vekk løypa til Haldde: – Det overrasker meg

nyheter

Samtidig som kommuneadministrasjonen ønsker å etablere ny løype til Luovcan / Hoalgir, samt en liten stubbe mellom Sorrisniva og Detsika-løypa, foreslås det at turistløypa til Haldde legges ned.

– Det har vært forsøkt med turistturer til Haldde, men her er det værmessig uforutsigbart, det er bratt og krevende – ei løype som er forbeholdt mer erfarne scooterkjørere enn den jevne turist. Vi ser at Haldde er for lite tilgjengelig og må skuffet slå til at denne løypa ikke har fungert til scootersafari, sier Haukland.

Konflikter

Kommunen vil heller ikke etablere løype fra Kvenvikmoen inn til Mathisdalen, som det har vært ytret ønske om fra Alta Event.

– Denne har vi anbefalt at ikke bør opprettes, av flere årsaker, sier Jon-Håvard Haukland.

Han viser til saksfremlegget hvor det fremgår at løypa ifølge administrasjonen har flere negative forhold rundt seg. Blant annet er Mathisvann mye brukt av skoleklasser, foreninger og barnefamilier gjennom hele året. Vannet benyttes ikke til scooterbruk i dag. Traseen er mye brukt av hundekjørere og mulig brukskonflikt mellom hundekjørere og scootersafarier anses som sannsynlig. Mathisdalløypa er heller ikke egnet til scootersafari ifølge administrasjonen.

Dette vil de at turistene skal få se Lett tilgjengelig, unik opplevelse for scootersafariturister kan fort bli en realitet.

Ikke fornøyd

Daglig leder Stig Anton Eliassen i Alta Event er ikke veldig glad for forslaget om å legge ned Haldde-løypa og samtidig si nei til ei løype fra deres anlegg på Kvenvikmoen og opp til Mathisdalen-løypa.

Hva angår Kvenvikmoen-løypa mener han denne ville betydd mye for selskapet hans.

– Vi har satset stort på Kvenvikmoen, vi har bygget og flyttet administrasjonen hit, og ber nå om en tilrettelegging slik at vi kan kjøre kortere turer med scooter. Det vil bety mye for oss å få til denne løypa, det håper jeg politikerne ser, sier han.

– Når kommunen har sagt at de vil satse på reiselivsnæringen, da må de og prøve å legge til rette for det. Blir det slik kan vi glemme cruiseturistene, som gjerne bare har lyst til å prøve ut scooterkjøring. Og vi får mye kostnader ved de andre safariturene, da vi ikke kan kjøre fra eget anlegg, sier han.

– Kjøper du argumentasjonen til administrasjonen, eksempelvis om at Mathisvannet er et populært vann som brukes av mange andre grupper og som kan oppleve scootertrafikk som forstyrrende?

– Nei, jeg er ikke enig her. Vi vil kjøre helt inne ved fjellet, ikke i nord-enden av vannet der folk vanligvis befinner seg. Det er tynne argument imot løypa, synes jeg.

Ikke så krevende

Argumentene mot Haldde-løypa kjøper han heller ikke.

– Det overrasker meg veldig at administrasjonen vil legge ned denne løypa. Her har man hatt et treårig prøveprosjekt, med god oppslutning. Dette er ei løype det ikke har vært konflikter rundt, sier Eliassen.

Han påpeker at det er av stor verdi å kunne kjøre turister så vel som lokalbefolkning opp til den historiske fjelltoppen.

– Det handler om å vise fram nordlyset og fortelle historien rundt Haldde.

– Kommunen mener dette er en krevende og bratt løype med uforutsigbart vær. Hva tenker du om det?

– Jeg er ikke enig i at det er krevende. Risholla er mer utfordrende enn resten av Halddeløypa, og Risholla kjører alle – med slede og full oppakning. Jeg har hatt med meg eldre mannfolk med kona på scooteren til Haldde, så jeg kjøper ikke at det er en krevende tur. Når det gjelder været er jeg enig, det kan være utfordrende. Men vi starter ikke på tur om værmeldingene er dårlige og tar for øvrig hensyn. Vi har beredskapsplaner om noe går galt, sikkerheten står i høysete, sier han.

– Så alt i alt er jeg overrasket over at man ikke er mer positive til Haldde-løypa også. For oss er dette et produkt som forsvinner ut av porteføljen, dersom man velger å følge administrasjonen, sier han.