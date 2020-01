nyheter

Onsdag morgen lager vær og vind problemer på ferdselsårene. På fergestrekningen mellom Øksfjord og Hasvik ble kveldsferga ut til Sørøya innstilt. Det samme gjeldt returen onsdag morgen klokken seks, melder Statens vegvesen. På Sørøya er det kolonnekjøring mellom Hasvik og Sørvær.

Kvænangsfjellet har blitt en skikkelig flaskehals på E6 denne vinteren. Nok en gang er det fare for ras og her skal de først gjøres en vurdering onsdag klokken 12. Det betyr omkjøring via Finland.

I tillegg ble altså E6 stengt etter raset ved Ulsvåg i Langfjorden i Alta.

Onsdag morgen er det innført kolonnekjøring over Sennalandet. Heller ikke Riksvei 94 slipper unna. Tirsdag kveld er det stengt mellom Kvalsund og Akkarfjord, noe som rammer veifarende til Hammerfest. I morges er det kolonnekjøring, mens veien til Forsøl er åpen.

Fare for ras gjør videre at det er stengt mellom Snefjord og Havøysund, der det gjøres en ny vurdering klokken ni. På Magerøya er det både kolonnekjøring og stengt vei som preger ferdselen.