Selger grendehuset og pusser opp skolen

nyheter

Idrettslaget for bygdene Korsfjord og Komagfjord, Eidebakken IL, har overtatt den gamle skolen i Korsfjorden til bruk som lokalt kulturbygg. Skolen skal få navnet KK grendehus, går det fram av en søknad om spillemidler for kulturbygg. Dette er ett av to prosjekter som er meldt inn i Alta kommune.

Fikset inngangsparti

I Korsfjord har de allerede reparert inngangspartiet for om lag 200 000 kroner. Nå vil de renovere og montere vannbårne varmepumper til en kostnad på 400 000 kroner. Gamle pumper og rør er lekk og arbeidet beregnes påbegynt i løpet av en måneds tid. Total kostnad er på 600.000 kroner, uten dugnad.

– For de cirka 150 fastboende er det viktig å ha et møtested. Det gamle grendehuset på Eidebakken er i for dårlig stand og skal selges, heter det i saksfremlegget til behandlingen til kulturpolitikerne i Alta.

Basisutstilling

Det andre prosjektet det er søkt penger til er en fornyet basisutstilling på Alta museum. Den totale kostnaden er her på 7,5 millioner kroner.

Alta Museum har tidligere fått kr. 957 000 i spillemidler til et annet basisutstillingsprosjekt «Spor i berg», og kan nå søke om kr. 1.043.000 kroner. Maksimum tilskudd til ett bygg er nemlig på to millioner kroner.

Prioritet

I innstillingen fra administrasjonen er dette prosjektet prioritert foran kulturbygget i Korsfjord.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som forvalter tilskuddsordningen for lokale kulturbygg, på vegne av kulturdepartementet. Når hovedutvalget for oppvekst og kultur har behandlet prioriteringssaken, kan søkerne sende inn spillemiddelsøknaden.

Søknadsfrist er 1. mars og innen 1. april skal søknaden overføres elektronisk til fylkeskommunen.