Rykker ut på trafikkulykke

Politiet melder rundt klokka 20.15 søndag om ei trafikkulykke ved Jergul, der nødetatene har rykket ut:

– To biler og fire personer involvert. En person klager over smerter. Fraktes til helsesjekk, skriver politiet.

Operasjonsleder Jannicke Silseth Eide sier til Altaposten at ulykka skjedde i 19-tiden.

– Første melding tilsa at det ikke var personskader, men så ga en av de involverte beskjed om at vedkommende hadde smerter. Det er dårlig dekning på stedet så har vært vanskelig å få informasjon fra de på stedet, forteller hun.

Politifolkene som rykket ut til ulykken har meldt inn at det virker som at en bil har snurret rundt i veibanen.

– Den ene bilen har vært ute av veien, mens den andre bilen har stått på veien. Det fremstår som at bilene har kjørt i samme retning forut for ulykken, sier Eide, som legger til at årsak og hendelsesforløp i skrivende stund er uklart.

Tilbakemeldingen fra de på stedet er at det har vært dårlig sikt grunnet snøfokk. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken.

Bilberging er på stedet i 20.30-tiden, og politiet har dirigert trafikken mens arbeidet har pågått.