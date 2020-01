Polart lavtrykk gir uvær i kveld: – Vurder om reisen er nødvendig

nyheter

Via oversikten over farevarsler på yr.no fremgår det at flere steder langs kysten av Finnmark, og da særlig i Øst-Finnmark, vil rammes av et såkalt polart lavtrykk.

– Et polart lavtrykk vil lørdag formiddag dannes på Nordbanken og vil bevege seg i sørlig retning mot Finnmarkskysten. Lørdag kveld vil senteret av lavtrykket nå land i Øst-Finnmark. I vestlig del av lavtrykket ventes det lokalt nordlig eller nordøstlig liten storm, heter det i varselet, er det fremgår at lavtrykket ventes å svekkes tidlig søndag morgen.

Raske endringer i vindstyrke og redning blir konsekvensen av at det polare lavtrykket feier inn over fylket. Resultatet kan bli vanskelig fremkommelighet grunnet snø, snøfokk og redusert sikt.

– Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet kraftig snøfall i kombinasjon med vind, heter det på yr.no.

Meteorologene ber folk være oppmerksomme på raske endringer i været.

– Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.