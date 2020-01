Fremmer nytt dok-8-forslag om Alta-sykehus

nyheter

Bakgrunnen er et forventet vedtak fra helseminister Bent Høie (H) i foretaksmøtet mandag 27. januar. Blir vedtaket fra Høie to sykehus på Helgeland, motivert med begrunnelse i vær og geografi, vil Frp øyeblikkelig fremme et dok-8-forslag i Stortinget om samme prinsipp må brukes over hele landet. Frp nevner spesielt Vest-Finnmark, men også Møre og Romsdal, hvor de mener modellen med ett sykehus bør stå for fall.