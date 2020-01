– Vårt handlingsrom for fødeavdeling i Alta må være innenfor Granavolden-erklæringen

nyheter

Helsepolitisk talsperson for Venstre på Stortinget, Carl-Erik Grimstad, har tatt kontakt med Altaposten. Grimstad ønsker å kommentere lørdagens oppslag i Altaposten om at Frp vil fremme et dok-8-forslag som inneholder en arbeidsordre om å utrede en-sykehus-modell for Vest-Finnmark. Skulle forslaget få flertall vil det medføre at bygging av Nye Hammerfest sykehus til 2,32 milliarder kroner settes på vent, og at det utredes både akuttilbud og fødeavdeling i Alta.