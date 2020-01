Mistenker coronavirus etter at to kinesiske turister søkte helsehjelp i Nord-Finland

nyheter

To kinesere i Finland testes for coronaviruset etter at de oppsøkte helsehjelp. De to er fra der viruset først ble oppdaget, og reiste til Finland via Norge.

Det melder svenske Yle fredag.

De to kineserne oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Norge. Det var i Wuhan viruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

– De kom til Norge fra Wuhan for to dager siden. Det er en familie på tre, forteller infeksjonsoverlege Markku Boras ved Lappland sentralsykehus i Rovaniemi til Dagbladet.

Det ble tatt prøver av de to fredag morgen, og prøvene er sendt til Helsingfors. Et foreløpig resultat vil være klart i løpet av fredag ettermiddag eller tidlig kveld, opplyser finske helsemyndigheter.

Hele familien er isolert mens man venter på resultatene fra prøvene, skriver Dagbladet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet.

(©NTB)