Ligger an til opprykk for Ståle

nyheter

Loppa Høyres profil har vært 2. nestleder i siste periode, men ligger an til å få et lite opprykk under helgas fylkesårsmøte i Tromsø.

Christine Nilssen ble varaordfører i Vardø etter valget og ønsker dermed ikke gjenvalg. Dermed har valgkomiteen pekt på Sæther som nestkommanderende i styret.

Den ubestridte lederkandidaten er Geir-Inge Sivertsen. Anne Berit Figenchau har videre takket gjenvalg som

– Valgkomiteen har vært opptatt av at ledelsen skal være bredt sammensatt fra fylket. Det mener vi at vi har klart. Nå er det opp til årsmøtet å bestemme, avslutter valgkomiteens leder Einar Mustaparta.