– Vil gjøre dagen lettere for noen

nyheter

Oliver Zimmer som er er ansatt på Dressmann postet dette innlegget på facebookgruppa, Oppslagstavla i Alta, torsdag kveld.

– Vi, en gjeng med Dressmann ansatte i alder 18-26 år har tenkt litt i det siste. Vi står på jobb på Amfi dag inn og dag ut. Vi tar imot kunder, gir hjelp om det trengs, tar imot penger og takker for handelen. Vi trives stort sett med det. Men nå føler vi at det er på sin plass å gi litt tilbake. Vi ser at mange eldre sliter i dette været. Vinteren er lang, veiene er glatte, oppkjørslene til husene er nedsnødd og det er vanskelig å komme seg frem.

– Vi har bestemt oss for at vi nå på søndag skal ha dugnad. Og for dette trenger vi litt hjelp.

Hvis dere kjenner, eller vet om noen, som trenger hjelp med å f.eks måke terrassen, taket eller noe annet vil vi gjerne hjelpe. Hvis noen ikke kommer seg til butikken for å handle mat så vil vi gjerne hjelpe med å handle for dem. Uansett hva det måtte være så har vi avsatt førstkommende søndag, 26.01. for å prøve å gjøre dagen litt lettere for noen.

Zimmer ber om at de som trenger en hjelpende hånd, tar kontakt med han via facebook. Vi tror også det er mulig å melde seg ved å ta turen innom Dressmann på Amfi.

Innlegget har, naturlig nok, blitt mottatt meget positivt og noen håper flere hiver seg på bølgen og hjelper der det trengs.