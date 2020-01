Gaselle for tredje gang

nyheter

Det siste året har vært slitsomt og tøft for både eiere og ansatte i Rothal. Hovedsakelig fordi bedriften mistet en god ansatt, Markus Vonheim, i den tragiske helikopterulykken på Kvenvikmoen i høst.

– Han var en ung kar med stå-på-vilje og er virkelig savnet. Vi merket at produksjonen gikk ned i den perioden, men vi ønsker ikke å regne dette over i penger. Slike ting kan skje, og vi har tatt høyde for uforutsette hendelser helt siden starten. Vi har prioritert å slappe av og være sammen med de ansatte, forteller daglig leder Vinjar Thomassen.

– Det har vært et kjipt år, vi tok på oss litt for mye arbeid og når vi kom ovenpå kom helikopterulykken, forteller Thomassen.

Til tross for motgangen klarte Rothal å bli gasellebedrift for tredje år på rad. Thomassen mener det er fordi de har en sunn og nøktern drift og har spart for dårlige tider.

– Målet har aldri vært å bli en gasellebedrift, drifta er målet, sunn drift. Da kan man oppnå å bil en gaselle-bedrift, sier han.

Spar penger

Nøkkelen er ifølge Thomassen å spare til dårlige tider.

– Hovedregelen er spar penger og ta vare på dine medarbeidere. Man vil aldri klare å bygge opp noe helt alene, så vi må prioritere de ansatte. Det vil komme dårligere tider, og det må man ta høyde for. Vi vil drive et sunt og friskt firma. Jeg tror man må være tålmodig og kikke fem-ti år fram i tid, sier han.

Den nøkterne innstillinga har også kommet godt med. Bedriften har aldri vært nødt til å permittere ansatte i løpet av disse årene.

– Vi som er eiere har kanskje tatt ut mindre lønn, det må man ta høyde for når man driver eget, mener Thomassen.

– Vi har bygget en god grunnmur, nå kan vi bygge huset, sier han.

Egen arbeidsplass

Rothal ble stiftet i 2011, hovedsakelig fordi Vinjar Thomassen og kompisen Aleksander Haug Masvik ønsket å ha sin egen arbeidsplass.

– Jeg var bare 23 år da vi startet bedriften, vi skulle bare ha en arbeidsplass og kanskje ansette venner, smiler Thomassen.

Læringskurven har vært bratt for gründerne siden oppstarten for ni år siden. I dag teller de tolv ansatte og har en omsetning i 2019 rundt 14–15 millioner kroner.

– Det å jobbe i egen bedrift er jo spesielt, det er vi som sitter med ansvaret. Det er mange familier involvert som er avhengig av at dette går rundt. Det er artig å kunne videreutvikle bedriften, og vi har lært masse underveis. Vi tar kundene på alvor. Alle er like viktig, selv om kanskje oppdraget ikke er så stort for bedriften, er det viktig for kunden, sier Thomassen

– Og man lærer ganske fort at man må skille mellom jobb og privatliv, sier han.

Altaværinger bygger stort

Thomassen røper at veldig mange i Alta vil ha store flotte eneboliger. Dette er gjerne for kunder som allerede har en bolig de kan selge. Han mener man må regne rundt 25000 kroner per kvadratmeter om man skal bygge en enebolig.

– Vi blir jo godt kjent med kundene våre gjennom den tiden det tar å bygge boligen og jeg er fasinert over størrelsene på husene folk bygger, sier Thomassen.

Rothal har gått fra å bare levere snekkertjenester til å kunne levere totalpakker. Dermed har kundene bare et firma og forholde seg til.

– En enebolig er den største investeringen for de aller fleste, det er krevende og belastende for byggherren. Vi skal hjelpe de med det de ikke trenger å tenke på, sier Thomassen.

– Det har gitt oss en boost i omsetninga, røper han.

Borte bra, hjemme best

Rothal vil så langt det lar seg gjøre bygge eneboliger i hjemmemarkedet. Derfor er det ingen store offentlige bygg i deres portefølje.

– Vi tenker vi skal holde oss der. Vi vil ha en arbeidsplass der alle trives. Ved å bygge eneboliger får vi en variert hverdag. Ingen trenger å skru opp gipsplater i månedsvis, mener Thomassen.

– Vi vil prioritere å være hjemme i Alta. Guttene har lyst til å være hjemme og vi har lyst til å tilbringe tid med familien og ha fri i helgene. Men blir det helt tørke her, må jo vi også utafor byen for å få arbeid, sier han.

– Hvis snekkerne får jobbe med noe dem har lyst til, jobber de mye mer effektivt, mener Thomassen.

Entreprenørkultur

Rothal er en av 100 leverandører av Idéhus i Norge og altafirmaet er topp 10 av alle landets leverandører. Innsatsen har også blitt lagt merke til. Innenfor Idéhus-kjeden ble Rothal kåret til årets nykommer. Alle de ansatte var med nedover da heder og ære skulle deles ut.

– Det er veldig artig å få denne annerkjennelsen, og betyr mye for motivasjon til de ansatte og arbeidet videre, sier Thomassen.

Han mener Alta har utrulig mange flinke og store entreprenører.

– Sammenligninger vi med for eksempel Narvik, har byen bare en entreprenør som omsetter over 100 millioner, i Alta har vi flere. Vi skal være stolt av Altas entreprenører, sier Thomassen.

– Vi har mange år på å bli enda bedre. Så må vi også høre hva guttene har lyst til å jobbe med. Jobber de med noe de har lyst til, jobber de mye bedre, sier Thomassen.

Gasellebedrifter

Ifølge nettsiden til Dagens næringsliv er gasellene Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. Bedriften må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

I Alta var det i 2019 18 gasellebedrifter som tilfredsstilte vekstkravene. Blant dem er det flere som har oppfylt kravene flere ganger. I tillegg til Rohtal Innovasjon har Trine & Trasti og Locktech AS vært gaselle tre ganger, Smartdok hele ni ganger, Kletor AS fire ganger og Ishavskraft fem ganger.