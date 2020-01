Flere veistrekninger stengt og hurtigbåter er innstilt

nyheter

På Sennalandet har det vært dårlig vær det siste døgnet. I går kveld var det utforkjøring, kødannelse og etter hvert kolonnekjøring. Oppdateringen klokken 06.21 i morges viser at det fortsatt legges opp til kolonne.

Før klokka 12 er fortsatt flere titalls veier rammet av uværet og er derfor stengt eller kolonnekjørt.

På Varangerhalvøya er det verken mulig å komme seg fram til Båtsfjord eller Berlevåg fordi Båtsfjordfjellet, Kongsfjordfjellet og Ifjordfjellet er stengt.

Litt lenger vest er tre av veiene inn til Nordkinnhalvøya stengt inntil videre. Mehamn, Kjøllefjord og Gamvik er derfor blant stedene som er isolert.

Uværet skaper også utfordringer for båttrafikken i området.

Fem hurtigbåtruter har kansellert avgangene sine onsdag formiddag. I tillegg ligger Hurtigruta værfast i Alta. Den skulle etter planen ha vært på vei nordover til Vadsø og Kirkenes.

Jon Austrheim ved Meteorologisk institutt opplyser til NRK at det er fare for at uværet kan vare en stund.

Rasfare gjør også at Statens vegvesen har tatt grep. Kvænangsfjellet ble stengt grunnet rasfare, og da det ble gjennomført en ny vurdering i 10-tiden ble stengingen videreført. Klokka 17 skal det gjøres en ny vurdering. «Omkjøring via Finland» skriver Statens vegvesen på 175.no.