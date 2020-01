Sametinget bevilget 300.000 kroner til den nye barnehagen i Alta

nyheter

Sametinget har tilgodesett ti barnehageprosjekter med drøyt 2,1 millioner kroner, derav den første kommunale, samiske barnehagen i Alta. Alta kommune får 300.000 kroner til Guovddáš mánáidgárdi på Midtbakken.

– Dette tiltaket gir et fullverdig nordsamisk barnehagetilbud, som er svært positivt og viktig for det samiske samfunn og for bevaring og utvikling av samiske språk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametinget har prioritert tilskudd til barnehager som arbeider aktivt med å styrke og utvikle samisk språk i barnehagen. Det kom inn søknader for over fire millioner kroner.